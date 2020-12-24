قرقاش: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة في الرياض

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة في الرياض، تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي، مؤكداً أن إدارة السعودية لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي، إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أن حرص واهتمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على التمسك بالطرق السلمية والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار لإنهاء الخلافات الإقليمية، يعكس حنكة الملك ورؤيته الثاقبة لحفظ أمن واستقرار البحرين، موضحاً أن مملكة البحرين استطاعت أن تثبت للعالم أجمع حسن النوايا ومسعاها الدائم للسلام والدعوة للخير في شتى الظروف. وأشاد بن صالح الصالح بالمساعي النيرة التي أبداها ملك البحرين لدى ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى أمس، ودعمه السديد لبذل الجهود الحثيثة وطرح المبادرات الوطنية من أجل تعزيز اللحمة وحفظ كيان دول مجلس التعاون الخليجي العربية، والعمل جاهدا لإحلال الأمن والسلام في ربوع بلداننا الغالية، وبما يعود بالخير والنفع على رخاء ونماء الشعوب.

ونوه رئيس مجلس الشورى البحريني بالجهود الجبارة التي تضطلع بها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وما تتمتع به من كفاءات وخبرات عالية انعكست بشكل متميز في وتيرة التعاطي مع المستجدات والتطورات السياسية، وما تشهده الأوضاع الإقليمية من تهديدات أمنية في ظل التعديات ومساعي فرض النفوذ والهيمنة من بعض الدول على المنطقة.