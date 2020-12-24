«بلومبرج»: خصوم أردوغان يزدادون قوة

سيف اليزيد - شادي صلاح الدين (لندن)

تعقدت الحسابات السياسية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشكل كبير خلال العام الماضي، وخاصة بعد أن بدأ يفقد فيه الأتراك والدوائر الاقتصادية ثقتهم في نظامه والقاعدة التقليدية التي كانت مؤيدة له من سكان المدن وأصحاب التوجهات المحافظة، وزيادة قوة خصومه السياسيين، الذين أصبحوا يشكلون خطراً كبيراً على زعيم حزب «العدالة والتنمية».

وذكر تقرير لشبكة «بلومبرج» الأميركية حول الوضع السياسي المتأزم الذي يعيشه أردوغان أنه خلال معظم عام 2020، اعتمد أردوغان على المغامرة في السياسة الخارجية لتحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في تركيا والمتاعب السياسية لحزبه «العدالة والتنمية».

وساعدت سياساته العدوانية في ليبيا و«ناجورنو قره باج» وشرق البحر المتوسط في تشتيت الانتباه قليلا عن الانتكاسات السياسية التي حدثت في العام السابق، عندما خسر حزب «العدالة والتنمية» الانتخابات المحلية في المدن الكبرى.

لكن الاستراتيجية التي يتبعها ربما تخطت حدودها، فلا يبدو أن المستثمرين ولا عامة الناس يصدقون وعد أردوغان بعصر اقتصادي جديد، وفقاً لشبكة بلومبرج، التي أضافت أنه بشكل عام يبدو أن الرئيس وحزبه يفقدون ثقة الجميع.

ومع انتشار جائحة كورونا، وانهيار الآمال في انتعاش اقتصادي في عام 2021، تسعى أحزاب المعارضة التركية إلى استعادة زمام المبادرة. ويتجاهل أردوغان دعواتهم لإجراء انتخابات عامة مبكرة من المقرر إجراؤها في صيف عام 2023، لكنه يتوقع أن يضغط عليه خصومه السياسيون في كل خطوة على الطريق.

ومن بين أولئك الذين ينتظرون الانقضاض سياسياً عليه، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يرأس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، وألمع نجوم هذا الحزب، أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، ومنصور يافاس، عمدة أنقرة.

لكن أفضل فرص المعارضة لإسقاط أردوغان قد تقع على سيدتين من طرفي نقيض من الطيف السياسي: ميرال إكشنار، رئيسة حزب الخير، وجنان كفتانجي أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول.

ميرال إكشنار 64 عاما سياسية قومية وعضو في النخبة السياسية في تركيا، شغلت سابقاً منصب وزيرة الداخلية، وتُعرف باسم «أسينا» على اسم ذئبة تركية أسطورية، لكنها لم تثر رغبتها في استبدال أردوغان كرئيس للبلاد، وخاضت الانتخابات ضده في عام 2018. أما كفتانجي أوغلو /‏48 عاما/‏ تستمتع بصورتها على أنها «راكبة دراجة نارية، يسارية مدافعة عن حقوق المرأة»، وعلى الرغم من أن آراءها أكثر راديكالية من معظم وجهات نظرها في حزبها، إلا أنها تحظى بالاحترام لأنها قادت حملة دبرت إذلال «حزب العدالة» والتنمية في انتخابات عام 2019 في اسطنبول.

ويحرص كلا الحزبين على الاستفادة من المساحة المفتوحة في الوسط السياسي لتركيا حيث يقود أردوغان حزبه إلى اليمين.

وتضع هذه الخطوة حزب «العدالة والتنمية» في مسار تصادمي مع شريكه في التحالف، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، ويمثل حزب «الخير» تحدياً من يمين الوسط وحزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط.

تغير المشهد الاقتصادي والسياسي في تركيا منذ آخر انتخابات، ما أدى إلى إضعاف أردوغان وحزب «العدالة والتنمية»، لكن التغيير في الوضع الراهن سيظل يتطلب عرضاً قوياً لوحدة المعارضة، فالظروف السياسية والاقتصادية تجبر أردوغان على دخول عام 2021 في مواجهة أقوى معارضة في حياته المهنية وتضع مستقبله السياسي على المحك.