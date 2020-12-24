العراق.. مقتل إرهابيين بغارات للتحالف في «جبال حمرين»

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية بأن اثنين من عناصر «داعش» قتلا في ضربتين جويتين شنهما طيران التحالف الدولي، واستهدفتا وكرين للتنظيم في سلسلة «جبال حمرين» شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين على سلسلة «جبال حمرين»، وأشار إلى أن أحد القتيلين قيادي خطير. وتشكل سلسلة «جبال حمرين» الوعرة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ملاذاً آمناً لعناصر «داعش» ومنطلقاً لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.

إلى ذلك، قُتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن العراقية أمس، في منطقة «وادي الشاي» جنوب مدينة كركوك.

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