إخطار إلى موظفي البيت الأبيض بإخلاء مكاتبهم

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البيت الأبيض
تلقى موظفو المبنى التنفيذي التابع للبيت الأبيض مذكرة داخلية شملت التعليمات الخاصة بعملية مغادرتهم مكاتبهم، قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه مناصبهم.
ووفقا لمصادر بالبيت الأبيض، فإن المذكرة تشير إلى ضرورة تفريغ المكاتب من كافة الأوراق والمتعلقات الخاصة، وتنظيف الثلاجات وأجهزة الميكروويف.
وتشير المذكرة إلى أنه على الموظفين إعادة الملفات إلى إدارة مبنى أيزنهاور التنفيذي بدءا من 28 ديسمبر الجاري.
وأشارت أيضا إلى جدول زمني لمغادرة الموظفين، حيث سيغادر بعض الموظفين أماكنهم في الرابع من يناير والبعض الآخر في التاسع عشر من يناير، وتعليمات تتعلق بالحصول على الرواتب حتى التاسع عشر من كانون الثاني، وذلك بحسب “فوربس”.
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