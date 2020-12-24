حتى 6 كانون الثاني … كندا تمدد تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

علقت العديد من الدول الأوروبية رحلاتها من وإلى بريطانيا بعد انتشار السلالة الجديدة من كورونا فيها، لا سيما أنها الأشد خطرا والأسرع من حيث انتشار العدوى.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستمدد تعليق الرحلات الجوية للركاب من المملكة المتحدة حتى اوائل كانون الثاني في ضوء الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

وكندا من بين عشرات الدول التي فرضت قيودا على السفر مع بريطانيا الأكثر تضررا جراء الفيروس في أوروبا والتي تعاني الآن هذه السلالة الجديدة المتحورة.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي “اليوم يمكنني أن أعلن أننا سنمدد التعليق الموقت لرحلات الركاب من المملكة المتحدة الى كندا لمدة أسبوعين آخرين حتى 6 كانون الثاني، حتى نتمكن من منع انتشار هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19 في كندا”.

وكانت كندا قد أوقفت بالفعل وصول طائرات الركاب والطائرات التجارية القادمة من بريطانيا لمدة 72 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

وأعلنت السلطات البريطانية الأربعاء تحديد سلالة أخرى متحورة من الفيروس “مقلقة للغاية” لأنها “أكثر عدوى” ومصدرها جنوب إفريقيا.

وأجازت كندا استخدام لقاح كوفيد-19 الذي طوّرته شركة موديرنا الأميركية، وفق ما أعلنت وزارة صحتها، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزر/بايونتيك.

وبدأت كندا في 14 كانون الاول بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة مثل الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية والعاملين في دور الرعاية باستخدام الامدادات المحدودة نسبيا التي وصلتها من لقاح فايزر.

وتسارع انتشار فيروس كورونا في كندا مع اقتراب موسم الأعياد، وسجلت البلاد أكثر من 523 ألف إصابة ونحو 14,500 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.