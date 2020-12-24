أشهر لص في برشلونة.. مغربي عمره 34 سنة نفذ 100 سرقة واعتقل 60 مرة

صنفت وساٸل إعلام اسبانية، بينها “بيريوديستا ديخيتال”، المغربي محمد، البالغ من العمر 34 سنة، كأنشط لص في برشلونة، بالنظر للعدد الكبير لعمليات السرقة التي قام بها.
وشدد المصدر ذاته، علی كون اللص المغربي، نفذ 100 سرقة واعتقل في 60 مناسبة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المدة القصيرة التي قضاها اللص المغربي بمدينة برشلونة، لم تمنعه من ارتكاب العديد من السرقات، التي جعلته وجها مألوفا لدی رجال الأمن بالعاصمة الكتلانية.
ويتواجد اسم اللص المغربي، علی رأس قاٸمة المنحرفين الأكثر نشاطا والمبحوث عنهم في برشلونة.
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