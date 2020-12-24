بتنسيق بين الأمن والجمارك.. إحباط تهريب طنين و86 كيلوغراما من الشيرا بالكركرات

أحبطت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، مساء اليوم الأربعاء، تهريب طنين اثنين و86 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من المنتوجات السمكية المجمدة، كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، في حين أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 52 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم وضع السائق المشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المغربية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.