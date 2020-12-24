بـ"الفيتو" الرئاسي.. ترامب يعطل ميزانية الدفاع الأمريكية

بـالفيتو الرئاسي.. ترامب يعطل ميزانية الدفاع الأمريكية

الخميس 24 ديسمبر 2020

نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، تهديده بتعطيل مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري.



وقال ترامب في رسالة رسمية للكونجرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

ومنتصف الشهر الجاري، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي،بشكل نهائي ميزانية الدفاع لعام 2021، رغم تهديد ترامب باستخدام "الفيتو".

وحصل النص الذي سبق أن أيده مجلس النواب، بغالبية ساحقة، على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ.

وحصد القرار بذلك "غالبية فائقة" من أصوات غرفتي الكونجرس الأمريكي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي على الميزانية.

وعقب التصويت هدد ترامب باستخدام "الفيتو" ضد إقرار الكونجرس ميزانية وزارة الدفاع لعام 2021.

ويرفض ترامب الميزانية بسبب مطالبه للكونجرس بإلغاء الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.

وينتقد ترامب كذلك المشروع لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

كما يعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترامب بخفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.

وتبلغ قيمة مشروع القانون حوالي 740 مليار دولار، ويشمل تمويل الأمن القومي إلى جانب القرارات السياسية الأساسية، ويتم تمرير مشروع قانون الاعتمادات السنوية كل عام منذ الستينيات وفقًا لرؤية الحزبين.