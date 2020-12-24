شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قلق أممي من عفو رئاسي أمريكي عن 4 حراس أمن أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:49 صباحًا, 24 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن القلق البالغ بشأن قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أربعة من حراس الأمن في شركة بلاك ووتر الخاصة، والذين أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب مارتا هوتادو، في بيان صحفي اليوم، أن الأشخاص الأربعة كانوا قد تلقوا أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 عاماً ومدى الحياة لإدانتهم بجرائم منها جريمة القتل من الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن العفو عنهم يسهم في الإفلات من العقاب ويشجع آخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.

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