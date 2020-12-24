شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد صلاح أبو هميلة: أتمنى خروج قانون المحليات للنور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، إن تركيبة برلمان 2020 مثالية، على شكل هرمى، لو تمت مقارنته بتشكيل مجلس النواب السابق الذى كان ربعه فقط يمثل الأحزاب، موضحًا أن البرلمان الحالى يضم العديد من الأحزاب التى لها وزن فى الشارع المصرى، ومختلف التيارات متواجدة تحت القبة للتعبير عن المواطنين وهمزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وأضاف أبو هميلة، فى تصريحات له، أن النائبات حصلن على أكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب وهى النسبة المنصوص عليها فى الدستور، ومن المتوقع أن تصل النسبة لـ30% بعد تعيينات رئيس الجمهورية لنسبة الـ5%، إلى جانب تمثيل مشرف للشاب، وهذا يعكس تحضر مصر، وهناك تمثيل جيد أيضًا للأقباط وذوى الإعاقة، والعاملين فى الخارج، وهذه الكوكبة من النواب تؤكد أنه سيكون هناك دور فعال لصالح الوطن والرقابى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن الطريق الزراعى بين الجيزة ومحافظة بنى سويف بشأن هذا الطريق لإعادة رصفه وتطويره، متمنيا خروج قانون الإدارة المحلية للنور خلال الفترة المقبلة، لفصل قانون الانتخابات الخاص بالمحليات عن قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يتم العمل به لسنوات طويلة، ولكن نظام الانتخابات من الممكن أن يتم إعادة النظر فيه كل فترة بعينها، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك فصل ما بين القانون والنظام الانتخابى فى القانون.