شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: نظام العمل باليوم السابع جعلها تجربة مصرية رائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بالتهنئة إلى جميع الزملاء بجريدة الخليج 365 بمناسبة حصولها على جائزة دبى للصحافة العربية، وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن صحيفة ”الخليج 365” وموقعها الإلكترونى، ومنذ انطلاقها بشكل أسبوعى عام 2008، ويومى منذ عام 2011، وهى تتميز بأداء مهنى عالى، يتسم بالجمع بين السرعة والدقة فى نقل الخبر، والتواجد فى موقع الحدث، مما جعلها تتصدر مواقع البحث العالمية، والترتيبات الدولية فى الصحافة الإلكترونية.

وأشاد العدل بأداء جميع الزملاء فى كتيبة ”الخليج 365”، والتى يقودها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وهى الكتيبة التى تضم عددا كبيرا من الزملاء المشهود لهم بالكفاءة فى الوسط الصحفى، مضيفًا أن منظومة الأداء المهنى، ونظام العمل، فى صحيفة الخليج 365 ساهم فى أن يجعل منها تجربة مصرية رائدة فى مجال الصحافة الإلكترونية.

وأعرب العدل عن أمله أن تستمر الخليج 365 فى مسيرة العطاء المهنى بذات القوة، بما يساهم فى الارتقاء بمهنة الصحافة وسموها، ويمنح المجتمع حق المعرفة، ويعزز جهود مصرنا الحبيبة، نحو إعادة البناء والاستقرار والرخاء.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

موقع ”الخليج 365” كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة عام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور الخليج 365 فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.