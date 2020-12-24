شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": مصر قدمت تجربة رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير تحت القبة وخاصة فى الفصل التشريعى الثانى، خاصة وأن الدولة بدأت فى قضايا الإصلاح الاجتماعى والتحول الرقمى وغيره من التشريعات التى تصب فى إطار المنظومة الاقتصادية، وضرورة تشجيع المواطنين على الشمول المالى والمنظومة الإلكترونية.
وأضاف عمر، أن هناك عدد من التشريعات التى سيتم العمل عليها لإدخال المجتمع فى المنظومة الضريبية بدون تحميل المواطن أى أعباء ضريبية أخرى، وهناك العديد من التشريعات ولكن يبقى الهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن، وبرامج الحماية الاجتماعية، كان لها دور كبير فى نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، التى كان لها دور كبير فى عبور أزمة جائحة كورونا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تجربة مصر فى الرعاية والحماية الاجتماعية تجربة رائدة بشهادة الدول الكبرى، وسيتم تقديم مزيد من الدعم لهذه الطبقات خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن المجلس الجديد يضم 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، ما يعنى وجود كافة الآراء، الأمر الذى سيكون له دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عمر، أن ائتلاف دعم مصر انتهى بنهاية جلسات المجلس الحالى، وهناك أحزاب داعمة للدولة المصرية، وهذا ما تتطلبه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، خاصة وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، فكل الأحزاب داعمة للدولة، ولكن لكل حزب أيدولوجيته الخاصة، لافتًا إلى أنه سيظل فى لجنة الخطة والموازنة كما هو.
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