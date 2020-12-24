وكيل "خطة النواب": مصر قدمت تجربة رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية.. فيديو

وأضاف عمر، أن هناك عدد من التشريعات التى سيتم العمل عليها لإدخال المجتمع فى المنظومة الضريبية بدون تحميل المواطن أى أعباء ضريبية أخرى، وهناك العديد من التشريعات ولكن يبقى الهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن، وبرامج الحماية الاجتماعية، كان لها دور كبير فى نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، التى كان لها دور كبير فى عبور أزمة جائحة كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تجربة مصر فى الرعاية والحماية الاجتماعية تجربة رائدة بشهادة الدول الكبرى، وسيتم تقديم مزيد من الدعم لهذه الطبقات خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن المجلس الجديد يضم 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، ما يعنى وجود كافة الآراء، الأمر الذى سيكون له دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمر، أن ائتلاف دعم مصر انتهى بنهاية جلسات المجلس الحالى، وهناك أحزاب داعمة للدولة المصرية، وهذا ما تتطلبه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، خاصة وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، فكل الأحزاب داعمة للدولة، ولكن لكل حزب أيدولوجيته الخاصة، لافتًا إلى أنه سيظل فى لجنة الخطة والموازنة كما هو.