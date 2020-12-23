عبوب: مباراة ليبيا مصيرية وهي مباراة العمر بالنسبة للاعبين -فيديو

أكد زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أن مباراة ليبيا يوم غد الخميس تعتبر مصيرية، مبرزا في السياق ذاته أنها تعتبر مباراة العمر بالنسبة للاعبين.

وشدد عبوب من تونس، في حديثه مع الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علی كونه حاول التغلب علی عامل التعب الذي نال من اللاعبين قبل مواجهة ليبيا لحساب اليوم الرابع من دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر الجاري، والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021.

وخاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الخميس بالمنتخب الليبي.

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