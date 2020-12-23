الملك يعزي في وفاة ناصر الصباح نجل أمير الكويت الراحل

بعث الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على إثر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك، في هذه البرقية، “علمت ببالغ التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الأميرية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل.

وكان الدیوان الأمیري في الكويت، قد نعى الأحد، الشیخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير الكويت الذي توفي، عن عمر یناھز 72 عاما.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.