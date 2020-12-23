تبعا لقرار الحكومة.. أول ليلة من حظر التجول على الصعيد الوطني

دخل قبل لحظات حيز التنفيذ، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، والذي من المنتظر أن يستمر لثلاثة أسابيع متواصلة، بسبب جائحة كورونا.

وعرفت جل المدن، تواجدا أمنيا كبيرا، قبيل دخول حظر التجول حيز التنفيذ، وعودة حملات التوعية ومطالبة المواطنين بالالتحاق بمتازلهم تنفيذا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

مدن أخرى، مثل العاصمة الرباط وضواحيها، عرفت حالة اكتظاظ في مقاطع طرقية معينة، قبل لحظات من دخول الحظر حيز التنفيذ، حيث كان المواطنون يحاولون الدخول لمنازلهم قبل الساعة التاسعة مساء.

يشار إلى أنه قبل يومين، أعلنت الحكومة أنه بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، فقد تقرر ابتداء من اليوم على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، فرض تدابير جديدة.

وتضم الإجراءات الجديدة، إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

كما سيتم الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.