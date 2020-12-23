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إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 78.145.053 مليون، حتى الـ 1346 بعد ظهر اليوم الأربعاء.

 

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى 1.719.974 ملوين.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتتقدم الولايات المتحدة دول العالم ـيضاً بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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