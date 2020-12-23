شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من دولة إفريقية.. بريطانيا تكشف عن سلالة أخرى جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك اليوم الأربعاء عن رصد تفشي سلالة جديدة أخرى من فيروس (كورونا) المستجد في المملكة المتحدة.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأريعاء، أن النسخة الثانية المتحورة من فيروس (كورونا) أسرع انتقالاً من تلك التي ظهرت مؤخراً، مشيراً إلى أن السلالة الثانية المتحورة للفيروس شهدت تحولات كبيرة.

وأضاف أن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من (كورونا) قدمتا من جنوب أفريقيا.

وشددهانكوك على أن السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال، مطالباً جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا بأن يعزلوا أنفسهم.