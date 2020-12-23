شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبحث «خيارات» لحماية الأمريكيين بالعراق من هجمات إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض أمس الأربعاء واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الكبار وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بحثوا الوضع في اجتماع عقد بالبيت الأبيض.

وتابع المسؤول أن المسؤولين اتفقوا على "مجموعة متنوعة من الخيارات" ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا.

وأوضح المسؤول أن كل خيار من الخيارات المطروحة "أُعد ليكون غير تصعيدي ولردع المزيد من الهجمات".