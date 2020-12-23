شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 شخص في هجوم بإقليم إثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

قتل أكثر من 100 شخص في هجوم مسلح اليوم في إقليم بني شنقول-جومز في إثيوبيا. وأفادت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان، أن مسلحين أطلقوا النار على الناس في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا، وأضرموا النار في منازل السكان وهم نيام.

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