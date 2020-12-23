شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: المليشيا تواصل مخطط «حوثية اليمن» والترويج لفكرها الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي تواصل بدعم وتخطيط إيراني مخطط حوثية اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع الناس بالقوة والسلاح والارهاب المنظم.

وتابع: "هذا المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في فرض مشروعها الانقلابي ومحاولة كسب الوقت لاستكمال بناء جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران.

وأكد أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم، وضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني واداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين في ظل صمت المجتمع الدولي.