شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أمريكا وإيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 195,759 إصابة مؤكدة و 3,165 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18,170,062 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 321,734 حالة وفاة.

فيما سجلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.

كما سجلت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 70395 حالة وفاة بعد تسجيل 553 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى أوروبياً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى هبوط عدد الإصابات "النشطة حالياً" تحت مستوى 600 ألف الأدنى منذ ستة أسابيع.

وأضافت أن عدد الإصابات المشخصة في آخر 24 ساعة بلغ 14522 حالةً تعادل 3ر8 في المئة من الفحوصات اليومية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1977370 حالةً منذ تفشي الجائحة.