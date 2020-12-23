ريال مدريد يضم غرناطة لقائمة ضحاياه في الليجا

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وسط محاولات من الناديين، وأخطاء فادحة لـ فاران، أنقذه منها تيبو كورتوا.

وتعرض رودريجو مهاجم ريال مدريد لإصابة في الدقيقة 35 بعدما ركض بالكرة وسقط داخل منطقة الجزاء، لكنه شعر بآلام في القدم وأشار لدكة بدلاء ريال مدريد أنه لا يستطيع.



في الشوط الثاني، بدأ ريال مدريد سريعًا وخطيرًا على مرمى، وأسفر هذه الهجوم عن الهدف الأول من رأسية قوية للبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 57.

هدف كاسيميرو جاء من رأسية بعد عرضية ماركو أسينسيو البديل، بعدما دخل مكان رودريجو المصاب.

حافظ ريال مدريد على هدف كاسيميرو حتى نهاية المباراة، قبل أن يمر بنزيما من دفاع غرناطة ويسدد باليسرى على يمين الحارس في الدقيقة 94 ويقضي على آمال الضيوف، ليحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا للغاية ويهرب برأسية كاسيميرو ويخطف فوزًا صعبًا للغاية.



بهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد 32 نقطة في المركز الثاني، بينما جرناطة توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.