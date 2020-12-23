ذكرت وسائل اعلامية، الاربعاء، ان الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد. ونقلت الجزيرة عن موقع أكسيوسقوله ان "واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد بعد سلسلة هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء". يذكر ان المنطقة الخضراء تعرضت مؤخرا الى قصف بـ8 صواريخ كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة منها ادى الى اصابة منتسب والحاق اضرار مادية بشقة سكنية وعدد من العجلات المدنية.

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