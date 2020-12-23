تحديد ساعات اغلاق المطاعم والمولات اعتبارا من الغد 'وثيقة'

حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، ساعات اغلاق المطاعم والمولات اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة 14 يوما. وجاء هذا الاجراء كاجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا بعد تفشي السلالة الجديدة للفايروس في عدد من الدول.

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