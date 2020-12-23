مقتل مسؤول إداري بداعش في ديالى العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، مقتل مسؤول إداري بتنظيم داعش الإرهابي كان يرتدي حزاما ناسفاً في محافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد.

وذكر جهاز الأمن العراقي، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن " وحدات جهاز الأمن الوطني كثفت في محافظتي صلاح الدين وديالى جهودها الاستخبارية واستطاعت عبر مقاطعة المعلومات من نصب كمين للإداري العام لقاطع ديالى الانغماسي المكنى بـ"حيدر" بالاشتراك مع القوات الأمنية الأخرى".

وأضاف، أن "القوة المنفذة للهجوم تمكنت بعد التأكد من ارتداءه لحزام ناسف من قتله فور محاولته المقاومة والهرب".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مقتل قياديين اثنين في تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 4 آخرين في عمليتين منفصلتين شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن "طيران التحالف الدولي، نفذ ضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين"، أسفر ذلك عن قتل قياديين إرهابيين اثنين من داعش أحدهما خطير، دون تحديد هويتهما.

وأضافت، أن "العملية الجوية أسفرت أيضاً عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل".

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك (شمال) مطلوبين لانتمائهم لتنظيم داعش".

وتشن القوات العراقية، حملات عسكرية بين الحين والآخر، لتعقب فلول داعش في أماكن عدة، يرتكز معظمها على المناطق الحدودية بين المحافظات التي غالباً ما يتخذ منها التنظيم ملاذات لمسلحيه لطبيعة تضاريسها الوعرة التي توفر الحاضنات الآمنة لهم.

ورغم خسارة التنظيم للمدن التي احتلها في أحداث يونيو/حزيران 2014، إلا أنه عاد مجدداً في ترتيب صفوف عناصره وشن الهجمات منذ مطلع العام الحالي.