نتنياهو: انفراجات تاريخية في علاقات إسرائيل بالعالم العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاقات إبراهيم مثلت انفراجات تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي.

وقال في رسالة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد: "في عيد الميلاد من هذا العام، سيوجّه الملايين من الناس حول العالم تحية (ليحلّ السلام على الأرض) التقليدية مرة أخرى".

وأضاف في الرسالة التي تلقت ”الخليج 365” نسخة منها: "يحلّ عيد الميلاد المجيد بينما يعاني عالمنا من أوزار جائحة كورونا كوفيد-19 الرهيبة".

وتابع نتنياهو: "لكن هنا في الشرق الأوسط يحدث أمر عجيب يتمثل في تقدمنا السريع نحو تحقيق نبوة (ليحلّ السلام على الأرض)".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "خلال العام المنصرم، وبمساعدة فعالة من الولايات المتحدة ومن الرئيس دونالد ترامب، لقد توصلنا إلى اتفاقيات إبراهيم، مما يشكل انفراجات تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي".

وقال: "السلام مع الإمارات العربية المتحدة والسلام مع مملكة البحرين والسلام مع جمهورية السودان والسلام مع المملكة المغربية".

وأضاف: "بعد 26 عامًا كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة، توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن أربعة أشهر. وهذه مجرد البداية".

وتابع: "حيث تعيد المزيد والمزيد من الدول العربية صياغة مواقفها العدائية التقليدية من إسرائيل لتلتمس الصلح مع الدولة اليهودية، وبدلاً من اعتبار إسرائيل عدوها، هي باتت تنظر إلينا كصديق، وكحليف، بل حليف حيوي وشريك حيوي لها".

وأشار نتنياهو إلى أن: "هناك تحول جديد وجذري.. سيجعل الحياة أفضل والشرق الأوسط مكانًا أفضل لكافة شعوبها. بل سيجعل العالم مكانًا أفضل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ففي عيد الميلاد هذا عندما تصلون لأجل إسرائيل وتصلون لأجل السلام، فاعلموا أن صلواتكم تتقبل حقًا. ليحلّ السلام على الأرض".