اجتماع وفد الجنوب الليبي بمصر.. دعم إخراج مرتزقة أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وفد الجنوب الليبي من القاهرة، الأربعاء، دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج مرتزقة أردوغان من ليبيا.

واختتم وفد الجنوب الليبي اجتماعاته في القاهرة، والتي استمرت يومين مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، لبحث سبل حلحلة الأزمة التي لم تراوح مكانها منذ تسع سنوات.



وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القاهرة، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، دعم الوفد الليبي لجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) لتنفيذ وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد البيان على رفض الجنوب الليبي التام لجميع التدخلات الخارجية الهادفة لتقويض التطورات الإيجابية في ليبيا والإضرار بأمن البلاد والعبث بمقدرات الليبيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمسار السياسي والتأكيد على أهمية الحوار وتغليب المصلحة العليا.

وطالب المجتمعون بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت في ليبيا من خلال المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الوئام الاجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وأكد البيان أهمية مواجهة المشكلات الأمنية من ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب عبرها بما في ذلك الهجرة غير الشرعية، داعيًا جميع المكونات الليبية إلى توحيد الصف لردع الميليشيات المتطرفة.

واتفق المجتمعون على فتح قنصلية مصرية بالجنوب الليبي لتسهيل الخدمات لمواطني البلدين، وبحثوا إمكانية تسيير رحلات جوية بين مطار سبها الدولى والمطارات بجمهورية مصر العربية أسوة بباقي مطارات ليبيا.

وأشاد البيان بالجهود المصرية المتواصلة لجمع الأطراف الليبية على أراضيها، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، معربين عن ترحيبهم "بما لمسناه من دور مصري محمود لتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية وانفتاح مصر على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الإنحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى".

ودعا أعضاء الوفد، القيادة السياسية المصرية، لمواصلة جهودها للحفاظ على وحدة ليبيا ولتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه تأسيسا على مبدأ الشمولية في الحل.

وأعلن أعضاء الوفد، عن تشكيل لجنة "صداقة" من مكونات الجنوب الليبي لتتولى التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من عقد اجتماعات دورية لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال.