ملك المغرب لعباس: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، أن بلاده تضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية.

وقال الملك محمد السادس إن"عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني، من أجل نيل حقوقه المشروعة"، مشيراً إلى أنه "سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".



وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، وصل ”الخليج 365”، نسخة منه، فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

وأعرب العاهل المغربي عن ارتياحه لمضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع "أبومازن"، وما نتج عنه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجدد عاهل المغرب في هذه الرسالة، التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.





وأكد الملك محمد السادس، في رسالته، أنه "لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة، كأرض للتعايش، بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى".

ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ ملك المغرب الرئيس الفلسطيني، أنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين، بالمملكة المغربية، لبحث كافة السبل لتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية.

كما سيتم في الفترة المقبلة هيكلة وكالة "بيت مال القدس الشريف" وذلك لإعطائها نفسا جديدا يمكنها ، تحت إشراف شخصي من عاهل المغرب، من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية للشعب الفلسطيني.