اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل لترسيخ العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

توجت زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب بإصدار إعلان مشترك، عن تدشين عهد جديد في العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

ووقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل بالرباط، اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي، ويتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم في مجال المالية والاستثمار، وحول الابتكار وتطوير الموارد المائية، ومذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني.

وتم توقيع الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل بإشراف الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، بين كل من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لإسرائيل.

الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع إسرائيل.. ما هي؟

وشدد الإعلان المشترك على ترحيب المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل، بالفرصة التي أثمرتها الجهود الكبيرة التي قادتها واشنطن لتحقيق هذا التقدم المُحرز في العلاقات.