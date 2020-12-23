حفتر يشيد بدور القبائل الليبية في دعم القوات المسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدور القبائل الليبية، معتبرًا إياها الداعم الأساسي للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة، وفدا من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية المختلفة بمدينة سرت.

وقالت القيادة العامة الليبية، في بيان صادر عنها واطلعت ”الخليج 365” على نسخة، إن اللقاء تمحور حول أوضاع مدينة سرت والجهد المبذول من قبل القوات المسلحة الليبية رفقة الأجهزة الأمنية، للحفاظ على استتباب الأمن داخل حدودها.

وأثنى ممثلو وفد القبائل على جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وسعيهم المستمر للاستماع لكل القبائل ومكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية، والعمل على حل كافة الإشكاليات والوقوف على كل الأحداث بشكل مستمر، من قبل المشير خليفة حفتر.

من جانبه، أثنى المشير خليفة حفتر على أهمية دور كافة القبائل الليبية التي اعتبرها الداعم الأساسي للقوات المسلحة الليبية منذ بداية عملية الكرامة التي أعيد فيها بناء أركان الجيش الوطني وتأسيسه بشكل قوي، بحسب البيان.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت قبائل شرق ليبيا رفضها لأي محاولات للالتفاف على مبادرة السلام في البلاد، مجددة إعلان دعمها للجيش الوطني الليبي.

وأكدت في اجتماعها، في مدينة درنة (شرق)، على دعمها لجهود الجيش الوطني الليبي والتفافها حوله "لتطهير ليبيا من الإرهاب وصون سيادتها ضد الاعتداءات التركية".

قبائل شرق ليبيا ترفض أي التفاف على مبادرة السلام

وتدعم القبائل الليبية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد الجيش الوطني، في مهمة تحرير البلاد من الإرهاب ومحاربة الاحتلال التركي الغاشم والمليشيات الإجرامية الموالية له.

ويقوم الجيش الليبي بدور اجتماعي كبير في الصلح بين القبائل الليبية المتحاربة، إضافة إلى الأدوار الأمنية ودعم الاستقرار في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش الليبي من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، بحسب المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.

وتعمل قوات الجيش على تأمين احتياجات الجنوب من الوقود ومواد التموين، لحل الأزمة التي تفاقمت مؤخرا خاصة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وانتشار السوق السوداء والمهربين.