"رويترز": بريطانيا قدمت تنازلات ضخمة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فرنسي أن بريطانيا قدمت تنازلات كبيرة في محادثات التجارة وخروجها من الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين، مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق.
وقال المصدر: "البريطانيون قدموا تنازلات ضخمة في المفاوضات خلال الـ48 ساعة الماضية".
وأضاف: "في ما يتعلق بالصيد البحري على وجه الخصوص، كان الموقف البريطاني الأخير بعيدا عن الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 3 سنوات".
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