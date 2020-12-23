الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشار مسؤولو قطاع الصحة في إيرلندا إلى احتمال انتقال الطفرة الجديدة من كورونا التي أعلن عن ظهورها في بريطانيا إلى إيرلندا، مشددين على أنها ليست مسؤولة عن زيادة الإصابات في البلاد.
وقال الفريق الوطني لطوارئ الصحة العامة (NPHET) إن "الوجود المحتمل للمتغير الأكثر عدوى يعتمد على البيانات الأولية من مجموعة مختارة من العينات من نهاية الأسبوع الماضي".
وقدم الفريق أيضا توصيات جديدة للحكومة بعد يوم من تشديد مجلس الوزراء قيود مكافحة "كوفيد – 19".
وسجلت إيرلندا أكثر من 82 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من ألفي وفاة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بيانات أولية تؤكد وجود الطفرة الجديدة من كورونا في إيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.