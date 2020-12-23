شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. 12 وفاة و1173 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وبلغ إجمالي المصابين 587676 في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 12 وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات في العراق 12737.

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