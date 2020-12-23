محمد السادس يؤكد لعباس دعمه للقضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه العاهل المغربي محمد السادس الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها "ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينة" واعتبر أن "التشبث بالمفاوضات هو السبيل الوحيد" لحل المشكلة الفلسطينية.



وجاءت الرسالة بعد زيارة مبعوثين إسرائليين إلى المغرب، الإثنين، في إطار السلام المغربي الإسرائيلي الذي أُعلن في 10 ديسمبر(كانون الأول) ، بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إن "العاهل المغربي جدد للرئيس عباس ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيساً على حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتشبث بالمفاوضات بن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وأبلغ العاهل المغربي الرئيس الفلسطيني بأن "المغرب يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية"، وأن العمل من أجل ترسيخ انتمائها للمغرب "لن يكون أبداً لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة".