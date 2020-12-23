شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا td الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 148773. في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي تسجيل وفاة واحدة جديدة ليصبح المجموع حتى اليوم 924.

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