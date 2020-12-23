شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 78.145.053 مليون، حتى الـ 1346 بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى 1.719.974 ملوين. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بالإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتتقدم الولايات المتحدة دول العالم ـيضاً بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وإيطاليا.

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