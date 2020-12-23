شكرا لقرائتكم خبر عن الجـيش الليبـي يرصد حشداً للمـرتزقة لمهاجمـة سـرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي أنه رصد تحشيداً كبيراً للميليشيات الإجرامية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل الهجوم على سرت وشرقي البلاد. وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان مساء أمس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 والاستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين.

وأشار إلى أن الجيش رصد الحشود في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديها وتهديدها بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة، بل وصل بها الأمر لتهديد الشرق بالكامل. وأكد الجيش أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ وقف إطلاق النار. وقال إنه يرصد ويتابع تحركات الميليشيات «ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة». من جهة أخرى، واصلت الميليشيات المتصارعة في طرابلس، حشد المزيد من مسلحيها، بما ينذر بدخولها حرب «تكسير عظام»، أكثر ضراوة مما سبق، وكل ذلك في خضم صراع أمراء الحرب للسيطرة على عاصمة ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، بينما رفضت الفعاليات الليبية تمديد الوجود العسكري التركي في البلاد، في حين نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه يجب تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلام في ليبيا. وذكرت مصادر أن ميليشيات ما يسمى «ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري بالعاصمة، دفعت بمزيد من القوات، في محاولة لإخراج الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة، التي دخلت إلى هناك بتعليمات من وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، المنحدر هو الآخر من مصراتة.

ويعمل التاجوري على محاولة لم شمل حلفائه من الميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة لدعمه ضد باشاغا وميليشيات طرابلس.

وبدا أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، أقرب إلى التاجوري، وهو ما أرجعه مراقبون لرغبة الأول في تحجيم دور وزير داخليته، الذي لم يخفِ طموحه في رئاسة الحكومة المقبلة. وبدأت تظهر الإشارات على موقف السراج، بعد قراره بشأن ميليشيات الردع، الأكثر تسليحاً في طرابلس، إذ أمر بإعادة تنظيم جهاز «قوة الردع»، بقيادة عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعاً مباشرة لرئيس حكومة طرابلس، على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيداً عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا. ومنح القرار جهاز «قوة الردع» اختصاصات واسعة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الأجهزة الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، وفي محاولة لحشد أنصاره، التقى فتحي باشاغا بقائد ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وذلك رغم الخلافات بين الجانبين، وعقد لقاء الاثنين الماضي. ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي من وراء اللقاء هو طلب دعم الجويلي في التحضيرات الجارية لحرب الميليشيات في طرابلس بين باشاغا والتاجوري.

ومن جانبه، ذكر موقع «أخبار ليبيا» أن رئاسة مجلس النواب أحالت النواب المذكورين إلى النائب العام «بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة».

في غضون ذلك، أكد برلمانيون ليبيون، أن تركيا الطامعة في ثروات ليبيا، تضع بخطوة التمديد لقواتها، مستقبل المشهد الليبي أمام خيار واحد وهو عودة الاضطرابات والصراع العسكري حتى لا يصل المتحاورون إلى أي حل أو توافق. وأشار النائب زيدان الزادمة، إلى أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، مؤكداً أنها تريد الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا، إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي، مشيراً إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع.

(وكالات)