شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات عراقية احتجاجاً على خفض قيمة الدينار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

انتشرت القوات الأمنية العراقية قرب وزارة المالية، أمس الأربعاء، بعد خروج تظاهرات أمام وزارة المالية في بغداد وكذلك في البصرة احتجاجاً على خفض قيمة الدينار العراقي ورفع أسعار الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية، وفق ما ذكر مصدر أمني، فيما استهدف هجوم بعبوة ناسفة رتلاً للتحالف الدولي في بابل، بينما قتل معاون ما يسمى والي العراق في تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب جنوبي كركوك.

وقال المصدر الأمني إن «قوات حفظ القانون انتشرت أمس، ضمن وزارة المالية وسط بغداد، بعد انطلاق تظاهرة قرب مقر الوزارة». وأضاف المصدر أن «ذلك جاء احتجاجاً على رفع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي».

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني، أمس الأربعاء، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق السريع باتجاه محافظة بابل. وقال المصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعاً للتحالف الدولي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العجلات، من دون إصابات».

في غضون ذلك، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول في بيان، إن «قوة تكتيكية خاصة نفذت واجباً استباقياً بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي، أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عناصر داعش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهما، وأحد هذين العنصرين هو المعاون الأول لما يُعرف بوالي العراق الملقب (شعلان)». وأوضح رسول، أن «منتسبي الجهاز تمكنوا من القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة».