شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات.. هل تُلجم أردوغان؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب - المحرر السياسي:

تحولت السياسة الخارجية التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان من شعار «صفر» مشاكل مع دول الجوار، إلى تعدد جبهات الحروب التي لا يكاد يسلم منها أي من ذلك الجوار. وهو يفتح الجبهات أيضاً بعيداً عن دول الجوار في محاولة منه لتأكيد زعامته ودور تركيا الإقليمي.

صحيح أن السياسة هي فن الممكن، لكن إدراك ذلك الممكن بأبعاده النظرية والواقعية هو العامل الحاسم والخط الفاصل بين النجاح والفشل. وفي الحالة الأردوغانية يبدو أن ذلك الإدراك كان مجزوءاً أو لم يكن موجوداً أصلاً، فكل المؤشرات حتى الآن توحي بأن تركيا تسير في اتجاه المواجهة مع العالم كله.

لقد بدأ حلفاء أنقرة في منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في فرض عقوبات عليها تباعاً لثنيها عن تلك الاندفاعات الرعناء في كل اتجاه. وجاء قرار واشنطن فرض عقوبات على أنقره بسبب شراء منظومة صواريخ روسية من طراز إس 400، بعد تنبيه وتحذير مسبقين، ليؤكد تصميم حلفاء تركيا على الردع بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً رداً على استفزازات تركيا لليونان في شرقي المتوسط على خلفية النزاع حول حقوق التنقيب عن الغاز.

فقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات على صناعات الأسلحة وعدداً من رجال الأعمال الأتراك، كبداية لفرض عقوبات أشد.

وتستهدف العقوبات، التي تطال رئيس مديرية الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين، قطاع مشتريات الأسلحة في تركيا..وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة صواريخ «إس 400» الأرض-جو الروسية لا تتوافق مع التكنولوجيا الخاصة بالناتو، وتشكل تهديداً للحلف. وكانت واشنطن قد ألغت برنامجاً لبيع طائرات «إف-35» المقاتلة لتركيا بسبب شرائها النظام الصاروخي الروسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «أوضحت الولايات المتحدة لتركيا في مناسبات عدة أن شراء نظام صواريخ إس-400 يهدد أمن التكنولوجيا والأفراد في الجيش الأمريكي، وسيوفر أموالاً طائلة لقطاع الدفاع الروسي. وأصرت تركيا على شراء الصواريخ الروسية على الرغم من توفر أنظمة بديلة في الناتو قابلة للتشغيل المتبادل، لتلبية متطلباتها الدفاعية».

وأكد بومبيو أن تركيا حليف مهم وشريك أمني وإقليمي لا يستغنى عنه للولايات المتحدة، مشيراً إلى حرص بلاده على مواصلة تاريخ مشترك من التعاون المثمر في قطاع الدفاع.

ودعت وزارة الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى الرجوع عن قرار العقوبات والعودة إلى الحوار لحل المشكلات التي تواجه حليفين عريقين لأن العقوبات سوف تؤثر سلباً في تلك العلاقات وقد تدفع تركيا للرد بالتوقيت المناسب. وتقول أنقرة بأن شراء نظام الصواريخ الروسي أتى بعد رفض الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ باتريوت الأمريكية.

تصعيد أوروبي

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تركيا جراء السياسة التي تتبعها في شرق المتوسط ومناطق أخرى؛ إذ أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعياً أنقرة إلى الحوار وإلى استئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، وأكد ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط.

ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا إلى وقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية. ولوح بوريل باتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا في حال استمر تدهور العلاقات معها.

أما روسيا فاستغلت قرار العقوبات لتكرار اتهاماتها للأمريكيين بالعجرفة والاستخفاف بالقانون الدولي من خلال فرض العقوبات من طرف واحد على عدد من الدول منذ سنوات عدة.

لكن رد الفعل التركي لا يخفي الحرج الذي تسببت به العقوبات لأردوغان الذي يواجه مشكلات متعددة في الداخل نتيجة تردي أداء الاقتصاد التركي وضعف الليرة وما يترتب عليه من انكماش للدور التركي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

ولعل مصدر القلق التركي ينبع من الإجماع الغربي على معاقبة تركيا على سلوكها؛ إذ جاء التحرك الأمريكي بعد تحرك أوروبي جدي تمثل في التوافق بين دول الاتحاد لأول مرة على فرض عقوبات وإن كانت خجولة، لكنها تحمل في طياتها نذر مواجهة متصاعدة خاصة وأن الأوروبيين يهددون بفرض المزيد من العقوبات في الربيع المقبل ما لم تبد تركيا استعدادها لتغيير نهجها.

تغير المشهد السياسي في واشنطن

وتأتي هذه التطورات في ظل تغير في المشهد السياسي في واشنطن بعد فوز جو بايدن في الانتخابات. وتشير المعطيات الأولية لبرنامج الرئيس المنتخب إلى أنه يملك عدداً من الأوراق، التي تمكنه من الضغط على أردوغان، ومن أهمها القضية المرفوعة أمام محاكم في نيويورك المتعلقة بقضية رضا زراب رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية، وبنك خلق الحكومي التركي؛ حيث تتهمهما السلطات القضائية الأمريكية بالاحتيال على البنوك الأمريكية، واختراق العقوبات المفروضة على إيران من خلال شبكة فساد وغسل أموال دولية، يشرف عليها زراب وأردوغان ورجاله، كما أن هناك تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية تحتفظ بما يكفي من الأدلة، لاتهام أردوغان ورجاله بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية، ويمكن أن تتطور إلى طلب تحقيق دولي بحقهم.

ومن الطبيعي أنه عندما تتغير المواقف السياسية وترتفع المظلة الأمريكية عن حماية أردوغان، أن تنفتح كل أبواب الشر في وجه الرئيس التركي لتثار من جديد قضايا مهمة بدءاً من الفساد وكبت الحريات وانتهاء بالنزاع على الغاز في المتوسط ثم الدور التركي في الحروب التي تشهدها المنطقة كدولة راعية للإرهاب، ناهيك عن تحالفها مع العدو التاريخي لواشنطن، أي روسيا.

وتراهن تركيا على دورها الاستراتيجي في حلف الناتو في حال تحرك الأخير لمواجهة النفوذ الروسي بقيادة الولايات المتحدة، خاصة أن نفوذها في منطقة البلقان ومنطقة البحر الأسود التي تسخن على نار هادئة، وتواجدها العسكري في عدد من دول الشرق الأوسط سيكون محورياً في نجاح مهمة الناتو.

بوادر تراجع

ويدرك أردوغان مدى خطورة إدارة ظهره لحلفاء تركيا في الغرب، لذلك ظهرت بعض بوادر الاستدارة مجدداً في اتصاله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتخذ موقفاً معتدلاً مقارنة مع مواقف كل من فرنسا واليونان حيال أنقرة. وقد أبدى استعداده لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان يعد العدة لمغازلة جو بادين أيضاً في إطار خطة تهدف إلى إجراء تحول سريع في السياسة التركية قبل أن تتصاعد موجة العداء ضد أنقرة في أوساط الدوائر السياسية الأمريكية وتزيد الأمور تعقيداً.