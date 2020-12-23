شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن.. استعادة القيادة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كدولة عظمى على المسرح العالمي، تترقب مختلف دول العالم الخطوط العريضة لسياسة الرئيس المنتخب جو بايدن فيما يتعلق بالمنظمات والاتفاقات الدولية التي انسحبت منها واشنطن في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

كان لافتاً في أول كلمة ألقاها بايدن من على منصة حملته الانتخابية في ديلاوير، عندما لاحت له بشائر الفوز، أن يركز في حديثه على اتصال نحو عشرين زعيماً عالمياً به، وحديثهم معه حول ضرورة عودة الدور القيادي الأمريكي.

ومعلوم أن خطوط الاستراتيجية العامة في السياسة الأمريكية تقوم على دعم وضمان مصالح واشنطن بغض النظر عن الوسائل التي تتبعها. فالحملة التي شنها ترامب تحت شعار: «أمريكا أولاً» وتخللها الانسحاب من عدد من المعاهدات الدولية، لم تكن عبثاً؛ بل كانت تنفيذاً لاستراتيجية مدروسة وضعتها إدارته ولها مؤيدوها سواء من الحزب الجمهوري أو من مكونات الشعب الأمريكي الفاعلة؛ لكن نسبة فشل تلك الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الأمريكية فاقت نسب نجاحها.

وقد لعبت ظروف طارئة لم تكن في الحسبان؛ أهمها تفشي كورونا والإغلاقات الكلية التي شهدتها اقتصادات الدول، ومنها اقتصاد الولايات المتحدة، دورها في إعادة النظر في مآل تلك الاستراتيجية، والعمل سريعاً على استبدالها؛ تجنباً للمزيد من الدمار خاصة في الجانب الاقتصادي. وأي مخرج أفضل من التعاون والتنسيق عالمياً للقضاء على آثار الوباء؟. لهذا ركزت حملة بايدن على عودة أمريكا إلى العالم والتنسيق والتعاون مع الحلفاء؛ لحل الكثير من مشاكل العالم التي باتت تشكل تهديدات كارثية.

وينظر بايدن إلى العالم من منظور الدور التقليدي للولايات المتحدة ومصالحها عبر المؤسسات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويعتقد أن العالم يتطور في ظل مجموعة القيم الغربية المشتركة، والتحالفات العالمية بزعامة واشنطن من أجل مواجهة التهديدات الطارئة للدول.

ترميم الأضرار

وإذا كانت قضية مواجهة الوباء قد تصدرت أولويات الإدارة الجديدة، فإن قضايا التجارة العالمية تشكل المحور الرئيسي لأي جهد أمريكي يقوده الرئيس المنتخب وفريق إدارته، ويهدف إلى تخليص دول العالم الفاعلة وغير الفاعلة من تبعات سياسات ترامب التي جمدت حركة التجارة العالمية ووضعت خطط التوسع الاقتصادي في الدول الصناعية والشركات العالمية في ثلاجة «الحمائية» التي اختارتها الإدارة الأمريكية خلال أربع سنوات من حكم ترامب.

وينتظر أن يسارع جو بايدن إلى إزالة أضرار تلك السياسة في الخصومة مع منظمة التجارة العالمية التي اتهمها ترامب بالانحياز للصين وبالتالي أنكر كل ما أنجزته على صعيد العلاقات الدولية في ظل نظام العولمة الذي كان اكسير الانتعاش الاقتصادي العالمي على مدى قرنين.

ولم تقتصر أضرار حمائية ترامب على علاقة بلاده مع منظمة التجارة العالمية؛ بل تعدتها إلى الانسحاب من الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي مع مجموعة الدول المطلة على المحيط الهادي، الأمر الذي منح الصين فرصة نادرة لتعزيز هيمنتها في المنطقة من خلال الاتفاق الأخير مع دول الآسيان الذي ضم 15 دولة. وهذه القضية بالذات تشكل مصدر صداع لا ينتهي للإدارة الجديدة التي ينبغي أن تدرك أن غيابها عن أي زاوية من زوايا المنافسة عالمياً يعني إشغال تلك الزاوية من منافساتها سواء الصين أو روسيا.

وتسببت حمائية ترامب أيضاً في تعكير صفو العلاقات التجارية مع عدد من شركاء بلاده التجاريين خاصة ألمانيا التي فرض تعرفة جمركية على صادراتها للولايات المتحدة واتهمها بالتهرب من المساهمة في تمويل حلف الناتو.

وبينما كان ترامب فى طريقه لحصد المكاسب التجارية لتلك السياسة على حساب العلاقات مع الحلفاء التقليديين لأمريكا، تستعد إدارة بايدن لإطلاق حملة إصلاح العلاقات المتوترة مع الحلفاء، وخصوصاً الناتو والاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.

وعلى صعيد مواجهة كورونا، وهي المهمة العاجلة التي تواجه فريق إدارة بايدن، قطع سلفه ترامب صلات واشنطن مع منظمة الصحة العالمية بخفض مساهمته في تمويلها، والإعلان عن خطط للانسحاب منها، وهو قرار قد يبدأ سريانه في يوليو/ تموز من العام المقبل، واتهم ترامب منظمة الصحة بأنها أصبحت دمية في يد الصين خلال جائحة كورونا. لكن بايدن أعلن صراحة أنه سوف يلغي ذلك القرار.

وقد بدأ بايدن اتصالاته على هذا الصعيد؛ حيث أجرى اتصالاً الأسبوع الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وناقشا الحاجة إلى تعزيز الشراكة؛ لمكافحة الوباء. وقال الفريق الانتقالي، في بيان، إن بايدن وجوتيريس ناقشا أيضاً التعامل مع الحاجات الإنسانية، والدفع بالتنمية المستدامة، ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

التغير المناخي

وتقول مجلة «فورين أفيرز»: إن التغيير في السياسات الأمريكية قد لا يطال الجوهر في عدد من القضايا على الرغم من أن إدارة بايدن مصممة على محاربة التغير المناخي الذي ستجعل منه أولوية قصوى، وهذا ما تعكسه المسارعة للعودة إلى اتفاقية باريس؛ حيث كان أول قرار تعيين اتخذه الرئيس المنتخب؛ هو تكليف جون كيري بملف القضية.

وقد أدار ترامب ظهره لقضية المناخ وهو يرى أن مواجهة الاحتباس الحراري تشكل تهديداً للاقتصاد؛ لذلك عطل عدداً من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة لمصلحة استمرار عجلة النمو الاقتصادي. أما بايدن فيتحدث عن خطط طموحة تصل كُلفتها إلى تريليوني دولار؛ خدمة لأهداف اتفاقية باريس بخفض الانبعاثات، من خلال بناء اقتصاد يقوم على الطاقة النظيفة.

وتبقى مشكلة الاتفاق النووي مع إيران؛ حيث انسحبت منه واشنطن بقرار فردي اتخذه الرئيس ترامب، واحدة من أعقد القضايا التي يجد الرئيس المنتخب نفسه مجبراً لمنحها ما تستحقه من تركيز، خاصة وأنه يعد ما أقدم عليه ترامب خطأ استراتيجياً؛ منح طهران الفرصة لتنشيط برنامجها النووي من خلال رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما فشلت سياسة «الضغط الأقصى» في تحقيق أهدافها.

ويؤكد بايدن أن تلك السياسات؛ أدت إلى تصعيد كبير فى التوتر بين إيران وواشنطن، وأن إيران صارت الآن أقرب إلى امتلاك سلاح نووي، مقارنة بوقت وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وقد وعد بعودة بلاده للانضمام إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى الالتزام الصارم به؛ لكنه لن يرفع العقوبات عنها قبل إثبات التزامها جدياً بذلك.