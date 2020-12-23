شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة».. انشقاقات ونهاية وشيكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد فراج أبو النور*

استقبل التونسيون الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر 2010 في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وعميقة: مظاهرات وإضرابات واعتصامات في كل مكان، وأعمال عنف وإرهاب، وصراع سياسي محتدم. وتشير أصابع الاتهام بالمسؤولية عن كل ذلك إلى حركة النهضة «الإخوانية» بقيادة راشد الغنوشي.

جاءت جائحة كورونا لتزيد الأمر سوءاً، حيث يتوقع البنك المركزي التونسي نمواً سالباً هذا العام بنسبة «-6.5%»؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة إلى ما بين 16% و18%، وتفاقم المعاناة والاحتجاجات.

غير أن هذا كله ليس أكثر ما يهم «النهضة» وزعماءها، فأكثر ما يهمهم، والهدف الأساسي لجماعة «الإخوان» في كل مكان، هو «التمكين»؛ أي السيطرة الكاملة للجماعة على السلطة السياسية ومصادر القوة الاقتصادية، ومفاصل الجهاز الإداري للدولة. وإذا لم تكن السيطرة كاملة، فليكن تحقيق ما أمكن منها، بقدر ما تسمح به الظروف وقوة الجماعة.

ومعروف أن «النهضة» كانت الحزب الأقوى والأكثر تنظيماً بين الحركات المشاركة في الثورة التونسية، إلا أنه بالنظر إلى الطابع الجماهيري الواسع للثورة، ومشاركة أحزاب وتيارات كثيرة عميقة الجذور في المجتمع، فإن «النهضة» لم تستطع فرض هيمنتها على الحركة السياسية، أو حتى الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردة، فوجدت نفسها مضطرة لعقد التحالفات مع تنظيمات «الإسلام السياسي» الأخرى أو غيرها.. ثم السعي لمعاظمة نفوذها تدريجياً في اتجاه «التمكين».

ونظراً للطابع الائتلافي للحكومات التي تشارك فيها، ولاضطرارها إلى القبول برؤساء للحكومات ليسوا من أعضائها (تعيين رئيس الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية) وإصرارها مع ذلك على محاولة فرض رؤيتها، وإزاحة المختلفين معها، فإن الشد والجذب والصراع تصبح سمات لعمل هذه الائتلافات، مما يجعل الحكومات المتعاقبة غير مستقرة.

وقد حصلت الحركة في الانتخابات الأخيرة (أكتوبر 2019) على 52 مقعداً، ثم تمكنت من تشكيل «تحالف أغلبية» مع «ائتلاف الكرامة» (22 مقعداً) ذي التوجهات القريبة منها فكرياً، وحزب «قلب تونس» (38 مقعداً) وبعض النواب المستقلين، ومعروف أن نصاب الأغلبية يبلغ 109 نواب.

وأتاح ذلك لراشد الغنوشي الفوز برئاسة البرلمان، الأمر الذي يعد خطوة لا يستهان بها في اتجاه «التمكين» استغلها الغنوشي بطرق مختلفة.

ومعروف أن رئيس الجمهورية من حقه بحكم الدستور أن يكلف رئيساً للحكومة، ليس شرطاً أن يكون عضواً في تحالف الأغلبية، لكن المفهوم أيضاً أن الحكومة لا بد أن تحظى بثقة البرلمان.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الشد والجذب استمرا شهوراً حتى تم الاتفاق على تكليف إلياس الفخفاخ برئاسة الحكومة أواخر فبراير 2020، ثم ظلت «النهضة» وحلفاؤها «يناكفونه» في البرلمان حتى ثارت حوله شبهات «تعارض مصالح»، فأخذوا يعدون لسحب الثقة من الحكومة دون تشاور مع الرئيس؛ الأمر الذي دعاه للإيعاز إلى الفخفاخ بتقديم استقالة حكومته ليقطع الطريق على عملية سحب الثقة أواخر يوليو.. ومرة أخرى استغرقت المشاورات والمناورات عدة أسابيع حتى تم الاتفاق على تكليف رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي في بدايات سبتمبر الماضي.

وكان طبيعياً أن تؤدي كل هذه الاحتكاكات إلى توتر العلاقة بين الرئيس والحكومة.

الخلاف حول الصراع الليبي

غير أن السبب الأهم بكثير للتوتر بين الرئيس و«النهضة» وزعيمها، كان الخلاف حول الوضع في ليبيا والدور التركي فيها. فالحركة تؤيد حكومة «الوفاق» والتدخل التركي في ليبيا، كما أنها أيدت طلباً تركياً بأن تكون تونس نقطة عبور للقوات والأسلحة العثمانية إلى ليبيا، وقام الغنوشي بزيارة إلى إسطنبول اجتمع خلالها بأردوغان وأعلن تأييده للموقف التركي؛ الأمر الذي يتناقض تماماً مع وضعه وصلاحياته كرئيس للبرلمان.

أما الرئيس سعيّد فهو يرفض مبدئياً التورط في الأزمة الليبية بأي شكل، كما رفض بالطبع أن تكون بلاده معبراً للأسلحة أو القوات التركية إلى ليبيا.

محاولات عزل الغنوشي

بناء على ما ذكرناه بشأن الصراع في ليبيا، وعلى قيام الغنوشي أيضاً بصفته رئيساً للبرلمان بتعيين كوادر من أعضاء حزبه بصورة غير قانونية في وظائف رفيعة في إدارة البرلمان وأماكن أخرى، تقدمت النائبة عبير موسى وكتلتها في الحزب الدستوري الحر وثلاث كتل أخرى، بطرح مذكرة سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان. صحيح أن المذكرة حصلت على دعم 97 نائباً فقط، وكان يجب أن تحصل على 109 أصوات ليتم سحب الثقة.

وظهر أثر هذه المعركة الحامية في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيجما كوتساي» المعروفة حول نوايا الجمهور في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «حال إجرائها»، فقد حصلت عبير موسى على 34% من المشاركين. تالياً الرئيس قيس سعيّد 55% وذلك مقابل 17% من أصوات المشاركين ل«النهضة» شهر نوفمبر 2020. وصوت 72% من المشاركين على اعتبار الغنوشي أسوأ شخصية سياسية .

الانشقاق في النهضة

نتائج فشل سياسة الغنوشي انعكست في أزمة متفاقمة داخل حركة النهضة، بسبب إصراره على تجديد رئاسته للحركة لفترة ثالثة بخلاف نص المادة 31 من اللائحة الداخلية. وقد أثار هذا التشبث بالسلطة غضباً واسعاً داخل مختلف مستويات الحركة، وأصدر مئة من الكوادر والقياديين أعضاء المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى، وبرلمانيين وغيرهم، بياناً أعلنوا فيه رفضهم لتغيير اللائحة أو التمديد للغنوشي، مهددين بالاستقالة؛ بل وتقدم عدد منهم باستقالاتهم فعلاً. ويضعف ذلك كله بشدة، فرص تنفيذ خطة الغنوشي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة (2022) كممثل ل«النهضة» أملاً في استمرار زعامته.

والواقع أن الانشقاق الحاصل في الحركة، وأداؤها السيئ، وأداء الغنوشي السيئ وغير الديمقراطي، فضلاً عن التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل قيادتها، كل ذلك يؤدي بنا للقول، إن نجم الحركة وزعيمها قد بدأ يؤذن بالأفول.

*كاتب مصري