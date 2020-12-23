شكرا لقرائتكم خبر عن «كردستان العراق».. الغليان مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. أحمد سيد أحمد *

لم تكن التظاهرات التي شهدها إقليم كردستان في الثاني من ديسمبر واستمرت لأيام عدة وراح ضحيتها تسعة قتلى وعشرات الجرحى، سوى فصل جديد في مسلسل الأزمة التي يشهدها الإقليم في السنوات الأخيرة، وتفاقمت مع جائحة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية، كما أنها انعكاس لما يعانيه العراق من أزمات متلاحقة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية.

الاحتجاجات التي شهدتها مدن وقرى محافظة السليمانية شرقي كردستان طوال شهر ديسمبر هي ناتجة عن أسباب عدة قام بها العديد من الشباب العاطلين عن العمل وموظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، وأصبحوا يواجهون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية مما دفعهم للتظاهر والاحتجاج أمام مبنى المحافظة وتعاملت معهم قوات الشرطة ومكافحة الشغب خاصة بعد أن أخذت بعض التظاهرات بعداً عنيفاً مع مهاجمة المحال وحرق مقرات الأحزاب. وفي المقابل اتهم المتظاهرون قوات الأمن بفض التظاهرات بالقوة واستخدام الرصاص الحي، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وبينما اعترف المسؤولون في الإقليم بمشروعية التظاهرات وحق المحتجين في التعبير عن آرائهم وغضبهم، لكنهم استنكروا لجوء بعض المحتجين إلى استخدام العنف.

أزمة مركبة

والواقع أن تلك الاحتجاجات تعكس الأزمة العميقة التي يعانيها إقليم كردستان، وهي أزمة مركبة، مثلها مثل بقية العراق والتظاهرات التي اندلعت في المدن العراقية خاصة في محافظات الجنوب، وكلها تعود لأسباب متعلقة بتردي الأوضاع الاقتصادية وغياب الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وكهرباء وصحة وتعليم وانعدام البنية الأساسية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية، وغياب التنمية الحقيقة في إقليم كردستان كما هي في كل أنحاء العراق.

كما تأتي الاحتجاجات كرد فعل على رفض الفساد المستشري في البلاد وكذلك في إقليم كردستان خاصة الفساد المؤسسي والذي تعانيه النظم الإدارية، وجعلت العراق ضمن العشر دول الأكثر فساداً في العالم، ونفس الحال في إقليم كردستان؛ حيث يتساءل المحتجون عن أموال النفط التي ينتجها الإقليم وكذلك الأموال المخصصة لمشروعات التنمية وأين ذهبت.

رفض الطبقية

ليس فقط تدني الأوضاع الاقتصادية والفساد وراء الاحتجاجات، لكن أيضاً رفض المحتجين للطبقية وهيمنة نخبة سياسية معينة على السلطة والثروة في الإقليم، فإذا كان المحتجون العراقيون خاصة في محافظات الجنوب يطالبون بتغيير النخبة السياسية والأحزاب والكتل المسيطرة على المشهد العراقي ويرفضون الطائفية ونظام المحاصصة الطائفية، فإن العراقيين في إقليم كردستان يرفضون أيضاً سيطرة حزبين فقط على المشهد السياسي في الإقليم وهما الحزب الديمقراطي الكردستانى وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واللذان استهدفا العديد من مقراتهما، ويحملانهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.

اتهامات متبادلة

في المقابل يرى مسؤولو حكومة كردستان أن هناك أطرافاً داخل العراق وخارجه تغذي هذه الاحتجاجات وتستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في الإقليم عبر إذكاء نار العنف والتحريض، كما يعتبر مسؤولو الإقليم أن عدم صروف حصة الإقليم من الميزانية المركزية وعدم زيادة هذه الحصة وراء تأخر صرف الرواتب للعاملين في الإقليم، ويطالبون الحكومة العراقية بإقرار قانون الميزانية في البرلمان وفقاً لصيغة التفاهم بين الإقليم والمركز التي وافق نواب الإقليم في البرلمان عليها. في المقابل تعتبر الحكومة المركزية على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه سيتخذ كل الخطوات التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين العراقيين في إقليم كردستان. لكن تظل مشكلة الميزانية وحصة إقليم كردستان منها, محل خلاف بين الجانبين خاصة بعد أن قام الإقليم بإنتاج وبيع النفط لصالحه وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية انتهاكاً للدستور ولسيادة الحكومة المركزية في إنتاج وبيع هذا النفط، وهو ما أوجد حالة من عدم الثقة وغياب المصداقية بين الجانبين.

الخروج من الأزمة

والواقع أن آفات وأمراض إقليم كردستان هي نفس آفات وأمراض العراق ككل، وهي سيطرة الطائفية والطبقية والشللية وانتشار الفساد وغياب التنمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ولذلك فإن علاج مشكلات محافظات إقليم كردستان هي نفس روشتة علاج مشكلات العراق ككل، وهي ضرورة إحداث تغيير شامل في المعادلة السياسية القائمة على الطائفية، وإحداث تغيير في الدستور والنظام الانتخابي لتغيير الخريطة السياسية الحالية والطبقة السياسية التي تسيطر على المشهد سواء في المركز أو إقليم كردستان لأكثر من عقدين من الزمان.

ولا شك أن العنف الذي يشهده إقليم كردستان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية يعد جرس إنذار خطِر، خاصة أن الإقليم، على خلاف مناطق العراق الأخرى، ظل يشهد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والازدهار الاقتصادي لفترات طويلة، وهو ما يتطلب ضرورة التحرك لاحتواء هذا العنف وتلبية مطالب المحتجين وعدم الاعتماد على المنهج الأمني فقط في مواجهة الاحتجاجات، وأن تكون معالجة مشكلات الإقليم في إطار معالجة مشكلات العراق ككل.

*خبير العلاقات الدولية في الأهرام