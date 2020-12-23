شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار مدرساً أصله من بورتوريكو وزيراً للتعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ.ف.ب)

قدم الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن، الأربعاء، وزير التعليم في حكومته المقبلة ميجيل كاردونا، وهو مدرس من أصل أمريكي لاتيني تنتظره مهمة صعبة تتمثل في تسريع إعادة فتح المدارس المغلقة بأغلبيتها منذ بداية الوباء.

وقال بايدن الذي تحمل زوجته المدرِّسة جيل دكتوراه في العلوم التربوية: «في هذا الوقت الحاسم من تاريخ أمتنا، من الضروري أن نختار مدرساً ليكون وزيراً للتعليم».

وقال ميجيل كاردونا البالغ من العمر 45 عاماً، وهو من أبوين من إقليم بورتوريكو الأمريكي، إن المدرسة كانت بمثابة «رافعة اجتماعية» بالنسبة إليه، كما ينبغي أن يكون. وتدرج هذا المدرس السابق في مدرسة حكومية ليصبح وزير التعليم في ولاية كونتيكت.

وأضاف في كلمة مقتضبة إلى جانب بايدن في ويلمنغتون في ديلاوير: «ولكن بالنسبة للكثير من الطلاب، ما زال مكان إقامتك ولون بشرتك أفضل طريقة للتنبؤ بالفرص التي ستتاح لك طوال حياتك». ويفترض أن يؤكد تعيينه مجلس الشيوخ، صورة معاكسة لبيتسي ديفوس وزيرة التعليم المليارديرة التي عينها دونالد ترامب والمدافعة عن التعليم الخاص.

ومع أن الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته طالب بإعادة فتح المدارس على الرغم من الأزمة الصحية، تتعرض حكومته لانتقادات لأنها لم تفعل شيئاً لمساعدة المدارس من الناحية اللوجستية والمالية بشكل خاص. وما زال العديد من المدارس الأمريكية يوفر التعليم عبر الإنترنت فقط بعد تسعة أشهر من إغلاقها، ما يهدد بتعميق عدم المساواة.

وأعاد جو بايدن التأكيد الأربعاء، أن «إعادة فتح المدارس بأمان ستكون أولوية وطنية». ووعد بتقديم خطة تمويل إلى الكونجرس «لتحقيق الهدف الطموح ولكن الواقعي لإعادة فتح أغلبية المدارس بأمان قبل نهاية الأيام المئة الأولى من ولايته التي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وسيتعين على ميجيل كاردونا أيضاً تحقيق وعود رئيسية أخرى للمرشح بايدن والمتمثلة في محو جزء من الديون الهائلة المتراكمة على الطلاب الأمريكيين لتمويل انتقالهم إلى الجامعة، ولكن أيضاً لجعل التعليم العالي في متناول الجميع وكذلك رياض الأطفال. والوزير المقبل الذي قدم نفسه على أنه «ثنائي اللغة وثنائي الثقافة»، سيكون بعد تثبيته العضو الثالث من أصل أمريكي لاتيني في حكومة الرئيس الديمقراطي المنتخب الذي وعد «بأوسع تنوع» في فريقه في التاريخ الأمريكي.