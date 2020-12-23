شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى يبحث «التحولات الإعلامية الجيوسياسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ضمن برنامج الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي التي عُقدت أعمالها (الأربعاء) افتراضياً من دبي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من المنطقة والعالم، ناقش المتحدثون خلال جلسة «الإعلام العربي.. تحولات جيوسياسية» سبل استعادة دور الإعلام في خدمة الناس ومناقشة قضايا المجتمع، والأسباب التي تقف وراء تراجع أداء الإعلام العربي، وتأثيره أثناء الأزمات.

وأجاب المتحدثون خلال الجلسة التي تحدث فيها الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، والكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، وأدارها الإعلامي حسين الشيخ، من قناة «العربية الحدث»، عن بعض التساؤلات التي تشغل بال المواطن العربي فيما يخص التحولات القادمة في المنطقة سواء كانت سياسية أو إعلامية.

وأكد الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال الجلسة، أن الإعلام الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي.

وأضاف النعيمي أن المنطقة العربية عانت خلال السنوات الماضية هيمنة ثقافية سياسية بحكم تكرار الأزمات على المنطقة، حتى أصبحت السياسة حديث الساعة للشعوب العربية وأحد التفاصيل اليومية التي يعيشها باستمرار، ولكن للأسف هذا الاهتمام كان على حساب القضايا الأكثر أهمية للشعوب العربية.

إعادة الثقة

من جانبه أكد الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أن ما يعانيه الإعلام العربي من أزمات يأتي نتيجة مباشرة لما أسماه «الخريف العربي» وليس الربيع العربي كما يفضل البعض تسميته، وأن الإعلام في المنطقة العربية قبل الخريف العربي، كان يركز على القضايا التنموية ويعمل وفق ميثاق شرف وينطلق دوماً من الحقيقة، مؤكداً أن الإعلام البديل الذي جاء للمنطقة بعد هذا الخريف، هو إعلام «ملوث».

الرقمنة

وحول مدى تأثير الرقمنة على الإعلام العربي ودور صناع الإعلام العربي في الاستثمار في هذه المنصات، قالت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر خلال الجلسة الافتراضية، إن وجود رؤية الاستراتيجية متماسكة في الإعلام العربي هو الأساس الأول الذي يمكن أن ننطلق منه لبدء صناعة إعلامية منافسة تخدم مصالح شعوب المنطقة وتتحدث لغتها.