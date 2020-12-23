لجنة بالاستشاري تناقش جهود الرعاية الصحية بالشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرضت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جهود المؤسسات في مجال المحافظة على صحة الإنسان وحمايته إلى جانب متابعتها لمستجدات التأمين الصحي لمواطني الإمارة كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله موسى البلوشي، رئيس اللجنة وحضره: دغيش راشد الكتبي؛ وعبيد محمد العضب؛ وعسيرة بطي القايدي؛ والدكتور سعيد الطنيجي؛ وموزة مطر دلموك؛ وسيف محمد بن رويجده الكتبي؛ إلى جانب حضور سيف الكتبي أمين سر اللجنة.

واطلعت اللجنة على نتائج أعمالها وزياراتها خلال الفترة الماضية والتي شملت قطاع المختبرات ببلدية الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية واجتماعاتها السابقة؛ لمتابعة أجندة أعمالها خلال الدور الحالي.

وأكدت اللجنة مواصلة أدوارها ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري؛ لدعم مختلف الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات للمحافظة على صحة المجتمع بصورة عامة وكذلك البرامج الوقائية المختلفة من انتشار فيروس كورونا المستجد كما وأكدت ما تطلع به من مهام واختصاصات في مجالات صحة الإنسان بإمارة الشارقة ومتابعتها لمنظومة التأمين الصحي علاوة على دورها بالرعاية الاجتماعية.

وتباحثت اللجنة في مختلف خططها من زيارات ومناقشات فيما تضعه من مؤشرات عمل؛ بهدف تكامل الجهود لتحقيق سلامة المجتمع إلى جانب تعزيز جانب التوعية والوقاية.

وأكد الدكتور عبدالله موسى البلوشي، أن الرعاية الصحية والاجتماعية ومعايير العمل تأتي في قائمة أولويات اللجنة في ظل متابعة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ لتوفير مختلف الخدمات والارتقاء بها بشكل متواصل.

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