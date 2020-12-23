شكرا لقرائتكم خبر عن براون: الاستهلاك الإعلامي سيشهد تحولاً جذرياً في أنماطه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قدّم ميريل براون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيوز بروجيكت» الأمريكية المتخصصة في دعم رواد الأعمال والمستثمرين الجدد في مجال الأخبار ، رؤيته حول مستقبل صناعة الأخبار في ضوء التجربة الأمريكية خلال العام 2020 وفي ظل تداعيات أزمة كوفيد-19 العالمية ، مشيراً إلى أن نحو 25% من الصحف الأمريكية أغلقت أبوابها منذ العام 2004 ، مؤكداً ضرورة إيجاد آليات تمويل جديدة لإبقاء غرف الأخبار « على قيد الحياة » .

وقال براون إن العام 2020 كان بلا شك عاماً مضطرباً وحافلاً بالتحديات وصعباً بصفة خاصة بالنسبة للإعلام ؛ إذ تسببت الظروف التي شهدها العالم في هذه السنة في إغلاق العديد من الصحف حول العالم ، في الوقت الذي واجه فيه الإعلام الأمريكي المحلي ضغوطاً اقتصادية وتحريرية هائلة .

وتطرق الخبير الإعلامي الذي تقلد سابقاً منصب مدير كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في جامعة مونتكلير الأمريكية، إلى مقالة كتبها لصالح شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية مع بدايات الجائحة، وتحديداً عقب شهر من اندلاعها ، أثارت جدلاً كبيراً نظراً للنغمة المتشائمة التي صبغت تلك المقالة حول مستقبل الإعلام ، والتي خلُص فيها إلى أن الاستهلاك الإعلامي سيشهد تحولاً جذرياً في أنماطه، فيما تناول ضمن المقال التأثيرات السلبية الكبيرة المتوقعة للجائحة في صناعة الأخبار ، وكذلك مجتمع صناعة السينما في هوليوود، فضلاً عن التأثيرات السلبية في قطاع الدعاية والإعلان، والصحف وغيرها من أنشطة متعلقة بقطاع الإعلام والترفيه .

تطورات جذرية

وتركزت الفكرة الأساسية للمقالة ، على أن العالم سيشهد تقلصاً واضحاً في أعداد وسائل الإعلام التقليدية .

وقال إن جانباً من الفكرة الرئيسية التي دارت حولها تلك المقالة انصب على تنامي أهمية العديد من المنصات الرقمية مثل، «أبل» و«أمازون» و«نتفليكس» والتي رأى أنها ستشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمجتمعات الإنسانية، خاصة في الفترة التي سيلتزم فيها الناس بالبقاء طويلاً في منازلهم وسيكون من الصعب فيها الاعتماد كلياً على مصادر الأخبار المحلية لتكوين آراء واضحة حول التطورات العالمية المحيطة.

وأشار براون إلى أن هناك بعض الجزئيات التي لم يتنبأ بها في مقالته ، ومنها التطورات السريعة التي شهدها المجتمع الأمريكي خلال الأشهر الثمانية الماضية ، وما صاحبها من ظواهر مثال تبعات أمور بسيطة تتعلق بالإجراءات الوقائية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي .

مسؤولية إعلامية

كما أقر براون بأنه لم يتوقّع هذا القدر الكبير من المعلومات غير الدقيقة التي ستحملها مؤسسات إعلامية عالمية كبرى وعبر منصات التواصل الاجتماعي ، وأثرها في خلق موقف لم تنجح الإدارة الأمريكية في التعامل معه بكفاءة .

وكال ميريل براون الاتهامات لإعلام بلاده الذي وصفه بأنه لم يمارس ضغوطاً كافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب ، ولا القطاع الخاص ولا الجامعات وغيرها من القطاعات ، من أجل الاستثمار في التعليم العام وتثقيف المجتمع حول الممارسات الآمنة ، وتقبُّل اللقاح الجديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً .