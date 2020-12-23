شكرا لقرائتكم خبر عن 870 ألف مستفيد من «الوطن أسرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أنشطة وبرامج حملة «الوطن أسرة» محققة أهم أهدافها في تعزيز الوعي لدى الأسرة الإماراتية لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك ومستقر.

وأسهمت الحملة التي أطلقتها الإدارة في 17 فبراير 2020، تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، بهدف نشر ثقافة توعوية أسرية تتماشى مع رؤية الدولة 2021، وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وجودة الحياة وتعزيزها كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة حوالي 870 ألف مستفيداً بنسبة رضا 96.59%، ومؤشر سعادة 96.66%.

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