شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الصحية» تطلع على تجربة «إسعاف دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية والوفد المرافق له.

هدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك وتطوير فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين.

بدأت الزيارة بمشاهدة الضيوف عرضاً وثائقياً قدم لنشأة المؤسسة وتاريخ بدء أعمالها كمؤسسة مستقلة في عام 2006 ورؤية ورسالة المؤسسة وقيمها وأهم الإنجازات وأبرز الإحصاءات والخطط المستقبلية والخدمات التي تقدمها للمجتمع والتي تزيد على 24 خدمة متخصصة إضافة إلى الخدمات الذكية.

واصطحب حميد القطامي، وخليفة بن دراي، عبدالله المحيان في جولة تعريفية بمرافق المؤسسة.

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