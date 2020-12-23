خلال الأيام الآخيرة لولاية ترامب.. دولتان إسلاميتان في طريقهما لإعلان اتفاق سلام مع إسرائيل



قال وزير بالحكومة الإسرائيلية لقناة ‭‭)‬‬واي نت تي.في‭‭(‬‬ اليوم الأربعاء إن إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنتهي الشهر المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انضمام بلد خامس إلى الركب قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، قال أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي للقناة "نعمل في هذا الاتجاه".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأسس اتفاق سلام".

وأحجم الوزير عن تحديد البلد لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج. وأشار إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما.

وقال إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو "بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل أمس الثلاثاء وفدا إسرائيليا أمريكيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.