توقيع وتسليم عقود 13 مشروعا تنفيذيا ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والذي نظمته وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، حيث تم توقيع وتسليم العقود لعمداء الكليات ومديري المشروعات، في ظل اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الاحتفال المتميز الذي يؤكد على الإيمان بأهمية الخطة الاستراتيجية ونجاحها في إخراج المشروعات من حيز الأوراق إلى التنفيذ على أرض الواقع مع الحفاظ على الاستمرارية والتطوير، حيث تسعى جامعة حلوان إلى التميز في البحث العلمي والابتكار وتطوير منظومة التعليم واستحداث برامجها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتولي اهتماما خاصا لتنفيذ مشروعات خدمية عبر خطة استراتيجية طموحة في ظل رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور محمود المسلاوي، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة نبذة مختصرة عن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وآليات التنفيذ وأهداف الدورة الرابعة والتي تضمنت استحداث برامج أكاديمية وتطوير المعامل والمختبرات وتأهيل البنية التحتية وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الابتكارات وإنشاء الحاضنات التكنولوجية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمي لجامعة حلوان.

وقد تقدمت عدد من الجهات والكليات 16 جهة بمشروعات تنفيذية بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ووصل عدد المشروعات التنفيذية المقدمة إلى 27 مشروعا متضمنة مشروعين مركزيين وهما مشروع التحول الرقمي لجامعة حلوان وإنشاء وحدات بحثية متقدمة للقياسات الدقيقة.

وقد تم قبول وتوقيع عقود 13 مشروعا منها 6 في مجال التعليم والتعلم، و3 في مجال البنية التحتية، و3 في مجال تنمية الموارد الذاتية، ومشروع في البحث العلمي والابتكار، ومشروع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام الحفل قام رئيس جامعة حلوان والعمداء بتوقيع وتسليم عقود 13 مشروعا وهي:

1- تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان.

2- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الأولى: قسم الصيدلانيات).

3- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الثانية: تحديث وتطوير معامل الكيمياء والعقاقير).

4- تطوير البنية التحتية والتجهيزية لكلية الحقوق.

5- دعم بعض معامل كلية الهندسة بحلوان بأجهزة علمية حديثة.

6- تطوير معمل هندسة القوى الكهربية (المرحلة الأولى).

7- إنشاء مبنى متعدد الأغراض لخدمة العملية البحثية والحاضنات العلمية والتكنولوجية.

8- إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى كهرباء بكلية الهندسة.

9- إنشاء حاضنات إنتاجية للصناعات الصغيرة بكلية التربية الفنية.

10- تطوير معمل الخزف وملحقاته بكلية التربية الفنية.

11- تطوير معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

12- إنشاء معمل مركزي ذي وحدات متقدمة للقياسات الدقيقة بمجمع الإبداع والبحث العلمي.

13- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمي بجامعة حلوان.​